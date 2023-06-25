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14:08, 25 июня 2023Бывший СССР

В Закарпатье мужчину задержали за продажу маленьких детей на органы в Европу

В Закарпатье задержали мужчину, продававшего годовалых детей на органы в Европу

Фото: Vadim Kulikov / Shutterstock / Fotodom

В Закарпатье полицейские задержали мужчину, продававшего на органы в Европу детей в возрасте от одного до двух лет. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Силовики поймали его возле КПП Малые Селменцы на границе со Словакией. В полицию обратилась женщина, у которой фигурант пытался приобрести ребенка.

Подозреваемый искал родителей, которые были готовы за деньги отдать ему своего маленького ребенка, после чего забирал его и продавал на органы в европейские страны. Известно, что за все время ему удалось совершить как минимум три успешные сделки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина продала семилетнего сына в ТЦ из-за долгов и злого мужа. Объявление мать разместила в группе о пересадке почек.

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    Елизавета Новикова
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