В Закарпатье мужчину задержали за продажу маленьких детей на органы в Европу

В Закарпатье задержали мужчину, продававшего годовалых детей на органы в Европу

В Закарпатье полицейские задержали мужчину, продававшего на органы в Европу детей в возрасте от одного до двух лет. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Силовики поймали его возле КПП Малые Селменцы на границе со Словакией. В полицию обратилась женщина, у которой фигурант пытался приобрести ребенка.

Подозреваемый искал родителей, которые были готовы за деньги отдать ему своего маленького ребенка, после чего забирал его и продавал на органы в европейские страны. Известно, что за все время ему удалось совершить как минимум три успешные сделки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина продала семилетнего сына в ТЦ из-за долгов и злого мужа. Объявление мать разместила в группе о пересадке почек.