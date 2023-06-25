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14:53, 25 июня 2023Экономика

ЦБ разъяснил график работы биржи и финорганизаций Москвы 26 июня

Финорганизации Москвы будут выполнять ключевые функции 26 июня, несмотря на нерабочий день

Фото: Austin Distel / Unsplash

Финансовые организации Москвы должны выполнять свои ключевые функции в понедельник, 26 июня, несмотря на объявленный в столице нерабочий день. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центробанка (ЦБ).

В ведомстве напомнили, что кредитные и некредитные организации, а также организации, которые оказывают профессиональные услуги на финрынке и базируются в Москве, обспечивают работу рынка по всей России. По этой причине они должны продолжить работу. «Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно», — сказано в посте.

В регуляторе также разъяснили график работы Мосбиржи — 26 июня торги на ней пройдут в режиме обычного рабочего дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Такое решение было принято в связи с введенным в столице режимом контртеррористической операции.

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    Полина Матюхина
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