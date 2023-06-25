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13:43, 25 июня 2023Россия

Погибший при крушении Як-52 россиянин был чемпионом высшего пилотажа

За штурвалом разбившегося в Подмосковье Як-52 находился чемпион по высшему пилотажу

Фото: Telegram-канал «112»

Раскрыта личность россиянина, погибшего при крушении легкомоторного самолета в Московской области. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, за штурвалом Як-52 находился Евгений Бессмертный — чемпион Московской области по высшему пилотажу. Он проводил обычный тренировочный полет в ходе которого отрабатывались фигуры высшего пилотажа. Бессмертный готовился принять участие в соревнованиях. Однако, не сумев набрать достаточно высоты, самолет рухнул на землю.

Ранее 25 июня сообщалось, что в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном поселке Малино в городском округе Ступино погибли два человека.

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    Владимир Седов
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