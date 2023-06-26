Путин созвонился с эмиром Катара и обсудил пригожинский мятеж

Президент России Путин созвонился с эмиром Катара

Эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани позвонил российскому президенту Владимиру Путину, стороны обсудили сотрудничество и события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом пишет ТАСС.

Путин также поздравил Аль-Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол.

«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», — уточняется на сайте Кремля.