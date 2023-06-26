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12:26, 26 июня 2023Мир

Путин созвонился с эмиром Катара и обсудил пригожинский мятеж

Президент России Путин созвонился с эмиром Катара

Фото: Гавриил Григоров / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани позвонил российскому президенту Владимиру Путину, стороны обсудили сотрудничество и события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом пишет ТАСС.

Путин также поздравил Аль-Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол.

«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», — уточняется на сайте Кремля.

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    Виктория Кондратьева
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