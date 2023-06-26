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15:09, 26 июня 2023Мир

В Египте обрушился многоэтажный дом

Al-Ahram: в египетской Александрии обрушился 13-этажный дом

В египетской Александрии обрушился 13-этажный дом. Об этом пишет газета Al-Ahram.

По словам губернатора Александрии Мохаммеда эль-Шерифа, на данный момент ведутся поисковые работы по спасению оставшихся под завалами пострадавших. Египетские правоохранители сообщили об одном раненом.

В результате крушения многоэтажки начался пожар, оперативно потушенный экстренными службами, также были повреждены припаркованные рядом автомобили и магазины на первом этаже здания, построенного в 1970-х годах и ранее готовившегося к сносу.

Вечером 21 июня произошел взрыв на улице Сен-Жак в Пятом округе Парижа. В результате два человека числятся пропавшими без вести, не менее 37 пострадали.

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    Глеб Бажуткин
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