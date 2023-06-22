Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 37

Глава МВД Франции Дарманен заявил, что при взрыве в Париже пострадали 37 человек

При взрыве дома в Париже пострадали 37 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

Глава МВД добавил, что не исключает того, что в ходе разборов завала могут найтись погибшие. Также Дарманен уточнил, что четверо пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на улице Сен-Жак в Пятом округе французской столицы два человека числятся пропавшими без вести. Взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак днем 21 июня. После хлопка в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Впоследствии здание обрушилось.

Перед взрывом очевидцы почувствовали сильный запах газа. Однако, заявил Дарманен, власти пока не установили истинную причину ЧП.