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02:20, 22 июня 2023Мир

Число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 37

Глава МВД Франции Дарманен заявил, что при взрыве в Париже пострадали 37 человек

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

При взрыве дома в Париже пострадали 37 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

Глава МВД добавил, что не исключает того, что в ходе разборов завала могут найтись погибшие. Также Дарманен уточнил, что четверо пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на улице Сен-Жак в Пятом округе французской столицы два человека числятся пропавшими без вести. Взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак днем 21 июня. После хлопка в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Впоследствии здание обрушилось.

Перед взрывом очевидцы почувствовали сильный запах газа. Однако, заявил Дарманен, власти пока не установили истинную причину ЧП.

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    Марина Совина
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