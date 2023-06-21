Многоэтажный дом в Париже полностью обрушился после взрыва

Многоэтажный дом в центре Парижа полностью обрушился после взрыва

Многоэтажный дом в центре Парижа полностью обрушился после взрыва. Об этом сообщает издание Liberation.

По последним данным, в результате ЧП в Пятом округе французской столицы два человека числятся пропавшими без вести. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 20 — в состоянии средней тяжести.

Взрыв прозвучал в здании частной американской школы моды и дизайна Paris American Academy на улице Сен-Жак днем 21 июня. После хлопка в строении начался сильный пожар, перекинувшийся на соседние дома. Перед взрывом очевидцы почувствовали сильный запах газа.