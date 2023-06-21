Число раненых при взрыве в Париже увеличилось до 16

Reuters: при взрыве в Париже пострадали по меньшей мере 16 человек

При взрыве в Париже пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейское управление.

Уточняется, что семь раненых находятся в критическом состоянии.

Как сообщает телеканал BFMTV, взрыв произошел недалеко от дизайнерской школы «Американская академия Парижа», фасад здания рухнул. По данным очевидцев, перед взрывом они почувствовали сильный запах газа.

На месте проишествия работают 230 пожарных, а также медицинский персонал.

О взрыве в Париже сообщалось ранее 21 июня. В результате взрыва загорелось несколько соседних зданий, полиция эвакуирует сектор.