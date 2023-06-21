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19:04, 21 июня 2023Мир

В Париже произошел взрыв

BFMTV: в пятом округе Парижа произошел взрыв газа, обрушилось здание

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В пятом округе Парижа произошел взрыв газа. Полностью обрушилось здание, пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеканал BFM.

Фасады ряда домов обрушились, загорелись несколько соседних зданий. На месте происшествия работает пожарная бригада, полиция эвакуирует сектор.

По словам мэра пятого округа в Париже Флоранс Берту, раненые находятся в критическом состоянии.

Ранее на «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске Тамбовской области в цехе №3 произошел взрыв. В помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. Губернатор Максим Егоров отметил, что причиной ЧП на пороховом заводе стал человеческий фактор. По его данным, площадь пожара в Котовске составила один квадратный метр, открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.

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    Виктория Кондратьева
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