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22:51, 20 июня 2023Россия

Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти

Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом выросло до пяти

Фото: Pixabay

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тамбовской области сообщили, что число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до пяти человек, передает ТАСС.

«Пятый рабочий умер в больнице», — заявили в СК.

О происшествии на предприятии в российском регионе стало известно во вторник, 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате инцидента. Губернатор Максим Егоров отмечал, что причиной ЧП на пороховом заводе стал человеческий фактор. По его данным, площадь пожара в Котовске составила один квадратный метр, открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.

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    Марина Совина
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