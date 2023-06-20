Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до пяти

Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом выросло до пяти

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Тамбовской области сообщили, что число погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до пяти человек, передает ТАСС.

«Пятый рабочий умер в больнице», — заявили в СК.

О происшествии на предприятии в российском регионе стало известно во вторник, 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате инцидента. Губернатор Максим Егоров отмечал, что причиной ЧП на пороховом заводе стал человеческий фактор. По его данным, площадь пожара в Котовске составила один квадратный метр, открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.