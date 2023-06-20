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15:37, 20 июня 2023Россия

Власти Тамбовской области назвали причину гибели людей на пороховом заводе

Тамбовский губернатор назвал причиной гибели людей на пороховом заводе человеческий фактор

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров подтвердил, что в результате ЧП на пороховом заводе в Котовске есть погибшие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Я прервал рабочую поездку по области и оперативно выехал на место. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт», — сообщил глава российского региона.

Площадь пожара составила один квадратный метр, открытое горение было ликвидировано за семь минут. На месте происшествия работает четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава и опергруппа. Работникам завода и местным жителям ничего не угрожает, заверил Егоров.

Ранее 20 июня Telegram-канал Baza написал, что на «Тамбовском пороховом заводе» в Котовске произошел взрыв. Издание заявило о четырех погибших и двух пострадавших. Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщает о пяти погибших и 12 раненых.

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    Евгения Куликова
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