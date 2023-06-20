Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 20 июня 2023Россия

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 12

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в тамбовском Котовске выросло до 12

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 12. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник пояснил, что еще четверых граждан спасти не удалось. До этого губернатор Максим Егоров отметил, что причиной ЧП на пороховом заводе стал человеческий фактор.

По его данным, площадь пожара в Котовске составила один квадратный метр, открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.

Тамбовский глава добавил, что на месте происшествия работали четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава и опергруппа. Работникам порохового завода и жителям Котовска ничего не угрожает, заверил Егоров.

О происшествии на предприятии в российском регионе стало известно во вторник, 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Госсекретарь США впервые за пять лет посетил Китай. О чем он договорился с Си Цзиньпином и что это значит для России?
    В России начали продавать уникальный смартфон
    Названы самые дорогие города в мире для жизни миллиардеров
    Цена на нефть рекордно выросла
    Названа возможная дата решения по включению России в черный список FATF
    Регина Тодоренко раскрыла секрет счастливого брака
    В МОК осудили главу IBA Кремлева
    Сын Байдена признал себя виновным по налоговым нарушениям
    На Украине заявили о применении беспилотника дальностью в тысячу километров
    Стало известно об обстреле российского города американскими снарядами Excalibur
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.