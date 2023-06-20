Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом выросло до 12

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в тамбовском Котовске выросло до 12

Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области выросло до 12. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник пояснил, что еще четверых граждан спасти не удалось. До этого губернатор Максим Егоров отметил, что причиной ЧП на пороховом заводе стал человеческий фактор.

По его данным, площадь пожара в Котовске составила один квадратный метр, открытое горение удалось ликвидировать за семь минут.

Тамбовский глава добавил, что на месте происшествия работали четыре пожарных расчета, 16 человек личного состава и опергруппа. Работникам порохового завода и жителям Котовска ничего не угрожает, заверил Егоров.

О происшествии на предприятии в российском регионе стало известно во вторник, 20 июня. Взрыв произошел в одном из цехов около 14 часов. После этого начался пожар.