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20:11, 26 июня 2023Путешествия

Пассажирка посадила своего ребенка на место соседки и обозвала ее «тупой сукой»

Reddit: пассажирка самолета оскорбила попутчицу в ответ на просьбу освободить ее место

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Пассажирка самолета неназванной иностранной авиакомпании посадила своего ребенка на место соседки, а в ответ на просьбу освободить кресло назвала ее «тупой сукой». Оскорбленная путешественница поделилась своей историей на форуме Reddit.

Туристка призналась, что несколько недель назад она летала в американский город Денвер из Атланты. Ей досталось место посередине, и весь полет она ощущала дискомфорт. Поэтому на обратном пути пользовательница форума решила доплатить за кресло у окна. Но когда она зашла в самолет, то увидела, что ее место уже занято.

«На среднем кресле сидела женщина, а на моем месте у окна — ребенок. Я не села в самолет слишком поздно, наоборот, я была одной из первых. То есть она просто заняла мое место. А за него вообще-то нужно доплатить», — пожаловалась пассажирка.

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Она добавила, что подошла к попутчице и вежливо попросила ее освободить место, за что была нецензурно обругана. «Она встала и начала кричать бортпроводнице, что не хочет сидеть рядом с "тупой сукой"», — рассказала туристка. После этого стюардесса попыталась уладить конфликт: она попросила возмущенную мать занять свое место и подождать, пока в самолет сядут все пассажиры, чтобы узнать, нет ли в салоне других свободных мест, которые бы ее устроили.

«В конце концов я села на свое место, но она повела себя как полная задница. Что делать с такими родителями? У меня самой три мальчика, и я никогда не ждала, что люди будут уступать нам места. Уж точно не те, за которые доплачивали», — призналась путешественница.

Другие пользователи форума поддержали автора истории. «Они надеются, что вы "подумаете о детях" и просто откажетесь от своего места у окна, чтобы малышка могла чем-то развлечься. Вы молодец, что постояли за себя», — написал один из читателей.

Ранее пассажирка рейса TUI Airways отказалась пристегнуть ребенка во время полета и вынудила пилотов кружить по небу. Причины поведения женщины не объясняются, однако она все же согласилась выполнить требования экипажа, когда к ней лично подошел командир воздушного судна.

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    Марина Черняк
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