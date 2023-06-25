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14:04, 25 июня 2023Путешествия

Пассажирка отказалась пристегнуть ребенка и вынудила пилотов кружить по небу

Пассажирка TUI Airways отказалась пристегнуть ребенка во время полета и была задержана

Кадр: Submitted / Manchester Evening News

Пассажирка рейса TUI Airways отказалась пристегнуть ребенка во время полета и вынудила пилотов кружить по небу. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Уточняется, что самолет направлялся с греческого острова Кос в Манчестер. Упрямая путешественница не хотела пристегивать ремень безопасности на кресле своего ребенка, из-за чего пилоты не могли зайти на посадку. Причины поведения женщины не объясняются, однако она все же согласилась выполнить требования экипажа, когда к ней лично подошел командир воздушного судна.

Попутчики дебоширки заявили, что проблемы начались еще до вылета самолета. Уже тогда она отказывалась пристегнуть ребенка, в связи с чем рейс сильно задержался. Разгневанные пассажиры кричали на женщину и называли ее эгоисткой.

Ранее непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили массовые травмы, ударившись о потолок во время турбулентности, трое человек были госпитализированы. Инцидент произошел на борту, который следовал из Мадрида в Буэнос-Айрес.

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    Зарина Дзагоева
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