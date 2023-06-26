Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка

ABC News: Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде на здание посольства

Судья Верховного суда Австралии Джейн Джагот отклонила апелляцию России против расторжения договора аренды участка для нового здания диппредставительства РФ в Канберре. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По информации СМИ, Жаго заявила суду, что закон парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остается в силе.

Канал уточнил, что перспектива будущего оспаривания действительности самого закона остается неизвестной, так как из-за мятежа в России юристы, участвовавшие в этом деле, «не смогли получить инструкции».

Ранее посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали.