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11:08, 26 июня 2023Россия

ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в российском регионе

ВСУ атаковали завод по производству стекла для Apple в Белгородской области

Фото: Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали завод по производству стекла для американской компании Apple в Белгородской области. Об ударе по расположенному в российском регионе предприятию сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, украинский беспилотник сбросил боеприпас на расположенную на территории завода подстанцию, после чего на объекте начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал, серьезных разрушений нет.

По информации канала, под ударом ВСУ оказался завод «БЗС Монокристалл» в городе Шебекино, ранее неоднократно подвергавшемся обстрелам. Предприятие является одним из крупнейших в мире производителем сапфиров, которые Apple использует при производстве стекла для смартфонов и часов.

Ранее ВСУ обстреляли промышленное предприятие еще в одном сопредельном с Украиной российском регионе — Курской области. Под ударом оказался сахарный завод в поселке Теткино. В него попало шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

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    Алан Босиков
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