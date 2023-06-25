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12:39, 25 июня 2023Россия

Стало известно об обстреле ВСУ завода в Курской области

SHOT: ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным канала, завод расположен в 1,5 километра от границы. В него попало шесть артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

SHOT отмечает, что обстрел произошел в ночь на субботу, 24 июня. Пострадавших и разрушений нет.

22 июня ВСУ также пытались атаковать сахарный завод в поселке Теткино. По данным Telegram-канала Mash, украинская артиллерия вела обстрел по предприятию из «Градов». Из-за атаки в селе Елизаветовка пропал свет, местные жители прятались в подвалах.

23 июня ВСУ атаковали из минометов стоянку тракторов крупного сельхозпредприятия в Елизаветовке. По данным Mash, обстрел продолжался в течение 10 минут, противник выпустил четыре снаряда калибра 122 миллиметра. Пострадавших нет, машины остались целы, но оказался поврежден склад зернотока.

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    Сергей Истомин
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