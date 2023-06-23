ВСУ атаковали из минометов сельхозпредприятие в российском приграничном регионе

Mash: ВСУ обстреляли из минометов стоянку тракторов сельхозпредприятия в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из минометов стоянку тракторов крупного сельхозпредприятия в Елизаветовке Глушковского района приграничной Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет автор поста, обстрел, под который попала тракторная бригада, продолжался в течение 10 минут. Всего противник выпустил четыре снаряда калибра 122 миллиметров. Пострадавших в результате удара ВСУ нет, все машины остались целы, однако был поврежден склад зернотока.