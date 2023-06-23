Курский губернатор рассказал о последствиях падения беспилотников

Старовойт заявил, что обломки сбитого в Курске беспилотника повредили домовладение

Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого над Курском, упали на территории частного домовладения. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор», — уточнил глава региона, описывая последствия падения дронов.

Два беспилотника над Курском были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 23 июня. Момент уничтожения одного из них попал на видео.