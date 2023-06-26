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19:08, 26 июня 2023Бывший СССР

Парламент Армении принял закон о призыве женщин на военную службу

Парламент Армении принял закон о призыве женщин на военную службу на добровольной основе

Фото: Alvaro Canovas / Paris Match / Getty Images

Парламент Армении принял закон о системе призыва женщин на военную службу на добровольной основе, передает РИА Новости. За принятие законопроекта выступили 64 парламентария из 107.

Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что заявление на прохождение шестимесячной службы могут подать женщины от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года.

До дня призыва женщины могут отказаться от службы. Проходить же ее они будут в учебной части, где сформируют женский батальон. После этого, по словам Папикяна, женщины-военнослужащие смогут заключить контракт на пять лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в ухудшении гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе. Он заявил, что азербайджанские войска заблокировали Лачинский коридор, через который в непризнанную республику поступают товары.

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    Алевтина Запольская
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