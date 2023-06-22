Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 22 июня 2023Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в ухудшении гуманитарной обстановки в Карабахе

Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в ухудшении гуманитарной обстановки в Карабахе
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в ухудшении гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что азербайджанские войска заблокировали Лачинский коридор, через который в непризнанную республику поступают товары. Армянский лидер отметил, что даже машины «Красного Креста» не могут по нему проехать.

Население Нагорного Карабаха, по его словам, осталось без света и газа. Невозможно даже перевезти тяжелобольных пациентов.

Материалы по теме:
Здоровое сотрудничество. Какие приоритеты в медицине объединяют страны СНГ
Здоровое сотрудничество.Какие приоритеты в медицине объединяют страны СНГ
6 апреля 2023
«Каждая из сторон что-то потеряет» Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
«Каждая из сторон что-то потеряет»Азербайджан и Армения близки к миру после 35 лет конфликта. Кому достанется Карабах?
31 мая 2023

«Делается все, чтобы сделать жизнь армян Нагорного Карабаха невозможной», — сказал Пашинян.

Лачинский коридор — это единственная дорога, которая соединяет Армению и непризнанную республику Нагорный Карабах. Сейчас его контролируют российские миротворцы, также там развернут азербайджанский контрольно-пропускной пункт.

Ранее Армения и Азербайджан достигли соглашения по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    В России оценили причастность НАТО к удару ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму
    Тренер сборной Казахстана оценил возможность проведения матча с Россией
    В России рассказали о защите Крымского моста
    Скандальная российская модель получила многомиллионную квартиру даром
    На 3D-принтере напечатали самый маленький в мире бокал для вина
    В США сочли возможным найти пропавших на батискафе в Атлантике туристов
    Машина с освободившимся из колонии бывшим генералом МВД России попала на видео
    Армения обвинила Азербайджан в ухудшении гуманитарной обстановки в Карабахе
    Стало известно об изменении маршрутов в Крыму из-за ударов по Чонгарскому мосту
    Шольц назвал объем выделенной Украине помощи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.