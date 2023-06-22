Армения обвинила Азербайджан в ухудшении гуманитарной обстановки в Карабахе

Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в ухудшении гуманитарной обстановки в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в ухудшении гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что азербайджанские войска заблокировали Лачинский коридор, через который в непризнанную республику поступают товары. Армянский лидер отметил, что даже машины «Красного Креста» не могут по нему проехать.

Население Нагорного Карабаха, по его словам, осталось без света и газа. Невозможно даже перевезти тяжелобольных пациентов.

«Делается все, чтобы сделать жизнь армян Нагорного Карабаха невозможной», — сказал Пашинян.

Лачинский коридор — это единственная дорога, которая соединяет Армению и непризнанную республику Нагорный Карабах. Сейчас его контролируют российские миротворцы, также там развернут азербайджанский контрольно-пропускной пункт.

Ранее Армения и Азербайджан достигли соглашения по железной дороге, соединяющей армянское село Ерасх с азербайджанским городом Горадиз.