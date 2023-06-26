Аэропорт Минвод закрылся из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе

Росавиация: аэропорт Минеральных Вод закрыт из-за незначительного дефекта

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта Минеральных Вод из-за незначительного дефекта на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Вероятная причина образования дефекта (вспучивание с растрескиванием поверхности) — температурное расширение в условиях высоких температур наружного воздуха в районе аэропорта» — указано в заявлении.

Уточняется, что устранение дефекта и возобновление работы авиагавани ожидается около 23:00 26 июня. Самолеты, направлявшиеся в Минводы, пока направляются в соседние города.

Ранее сообщалось, что в летевшем из Хургады в Минводы пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка. Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение не отклоняться от курса.