Российская телеведущая Ксения Бородина показала подтянутый пресс после похудения

Российская телеведущая Ксения Бородина показала фигуру после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась с подписчиками фото в сторис, на котором она запечатлела себя в зеркало в красном топе и розовых шортах в спортивном стиле. Также она продемонстрировала подтянутый пресс на камеру.

Кроме того, на размещенном снимке видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок. «Больше двух недель без сладкого и мучного», — подписала телезвезда кадр.

Ранее Ксения Бородина показала внешность на архивных снимках в ответ на просьбу фанатов. Подписчики попросили знаменитость продемонстрировать «самое смешное фото, над которым она смеялась от души». В свою очередь инфлюэнсерша поделилась кадрами из прошлого, где в том числе позировала в белой майке с глубоким декольте и двумя высокими хвостами по обе стороны головы.