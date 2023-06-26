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12:18, 26 июня 2023Ценности

Бородина показала фигуру после похудения

Российская телеведущая Ксения Бородина показала подтянутый пресс после похудения

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина показала фигуру после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась с подписчиками фото в сторис, на котором она запечатлела себя в зеркало в красном топе и розовых шортах в спортивном стиле. Также она продемонстрировала подтянутый пресс на камеру.

Кроме того, на размещенном снимке видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пучок. «Больше двух недель без сладкого и мучного», — подписала телезвезда кадр.

Ранее Ксения Бородина показала внешность на архивных снимках в ответ на просьбу фанатов. Подписчики попросили знаменитость продемонстрировать «самое смешное фото, над которым она смеялась от души». В свою очередь инфлюэнсерша поделилась кадрами из прошлого, где в том числе позировала в белой майке с глубоким декольте и двумя высокими хвостами по обе стороны головы.

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    Карина Черных
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