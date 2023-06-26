В ЕС отреагировали на пригожинский мятеж в контексте Украины

Боррель: ЕС выступает за продолжение поддержки Украины на фоне событий 24 июня в России

События 24 июня в России являют собой угрозу ядерной стабильности в Европе, поэтому Евросоюз выступает за продолжение и усиление поддержки Киева в украинском конфликте на фоне инцидента с ЧВК «Вагнер». В таком ключе на пригожинский мятеж отреагировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня Совет [глав МИД стран ЕС] будет обсуждать увеличение нашей поддержки Украины. Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину, поскольку то, что произошло в выходные, показывает <…> важность такой поддержки. Это не хорошо — наблюдать за тем, как ядерная держава Россия может погрузиться в политическую нестабильность», — заявил Боррель.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.