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08:06, 26 июня 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин избил бортпроводника в самолете

Пьяный пассажир рейса Москва – Владивосток напал на бортпроводника

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пассажир рейса МоскваВладивосток напал на бортпроводника. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного управления на транспорте МВД РФ.

Отмечается, что дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 43-летний уроженец Нижнего Новгорода. Мужчина распивал спиртные напитки в салоне бизнес-класса, после чего пошел в салон эконом-класса, чтобы найти алкоголь.

Дебошир устроил скандал и набросился с кулаками на бортпроводника, который сделал ему замечание. Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в дежурную часть. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее пассажир рейса, следовавшего в Лос-Анджелес, ударил бортпроводника кулаком в затылок.

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    Юлия Мискевич
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