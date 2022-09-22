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Пассажир избил бортпроводника во время полета и попал на видео

Пассажир рейса, следовавшего в Лос-Анджелес, ударил бортпроводника кулаком в затылок

Пассажир ударил бортпроводника кулаком в затылок и попал на видео. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во время рейса авиакомпании American Airlines, следовавшего из мексиканского города Сан-Хосе-дель-Кабо в Лос-Анджелес. Один из пассажиров снял на видео, как мужчина встал со своего места, подошел к члену экипажа и нанес ему несколько ударов по голове.

После избиения бортпроводника мужчина сел на свое место. Очевидцы происходящего помогли членам экипажа скрутить его и передать полиции после приземления лайнера.

Уточняется, что нападавшего арестовали, теперь ему грозит наказание за вмешательство в действия экипажа во время полета.

Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Ксения Жарова
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