В США назвали количество уничтоженных и поврежденных БМП Bradley

NYT: российские силы уничтожили или повредили 17 американских БМП Bradley

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили или повредили 17 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации анонимных чиновников, в марте США передали Киеву 113 боевых машин Bradley, 17 из которых были уничтожены или повреждены. Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более 15 процентов машин данного типа.

Также высокопоставленный военный представитель США признал, что темп контрнаступления ВСУ оказался более медленным, чем предполагалось, но назвал такой результат ожидаемым, из-за «обширной» подготовки ВС России.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о скором истощении резервов ВСУ на запорожском направлении. По его словам, резервов украинской армии может хватить на два-три месяца интенсивных действий с учетом новых поставок техники.