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13:16, 26 июня 2023Экономика

Власти рассказали о резком росте спроса на наличные во время мятежа Пригожина

Белоусов: спрос на наличные в субботу в 15 регионах РФ вырос на 30%, на юге — на 70-80%

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина спрос на наличные в России резко вырос, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Видео с докладом Белоусова опубликовали «Известия».

В субботу, 24 июня примерно в 15 регионах страны было зафиксировано увеличение спроса в среднем на 30 процентов. Наибольший всплеск наблюдался в южных российских регионах — Воронежской, Ростовской и Липецкой областях: там рост составил 70-80 процентов.

Тем не менее благодаря грамотной работе ЦБ ситуация в стране оставалась штатной, в частности, удалось избежать перебоев в работе банкоматов, добавил Белоусов. Он отметил, что уже в воскресенье, 25 июня спрос на наличные пошел на убыль, и к понедельнику ситуация «полностью стабилизировалась».

Вместе со спросом на наличные в южных регионах России в выходные вырос и спрос на продукты, рассказал вице-премьер. Трафик в торговых сетях Ростовской области стал выше на 10-15 процентов, в Липецкой — на 30 процентов, в Воронежской — на 50 процентов. Тем не менее запасов продуктов у ретейлеров во всех трех регионах хватило.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны в ракетном ударе по позициям своей группировки, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы. Генпрокуратура завела уголовное дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже, а в некоторых российских регионах объявили режим контртеррористической операции (КТО). Однако уже к вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны.

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    Софья Ермакова
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