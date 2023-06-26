Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:49, 26 июня 2023Экономика

Прогноз экономического роста Китая понизили на фоне проблем на рынке жилья

S&P Global понизило прогноз экономического роста Китая

Фото: Aly Song / Reuters

Агентство S&P Global понизило свой прогноз экономического роста в Китае в текущем году на фоне неравномерного характера восстановления экономики страны. Об этом сообщает Reuters.

Теперь S&P ожидает, что ВВП страны продемонстрирует рост на 5,2 процента, по сравнению с более ранней оценкой в 5,5 процента. Это первое снижение рейтинга Китая от агентства в 2023 году. Эксперты отметили, что основными проблемами для восстановления второй по величине экономики в мире являются низкое доверие потребителей и ситуация на рынке жилья.

В последние месяцы китайская экономика замедлилась после возвращения к обычной жизни и отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В мае инвестиции в недвижимость продолжили сокращаться, рост промышленного производства и розничных продаж не оправдал прогнозов, а безработица среди молодежи достигла рекордных 20,8 процента. В S&P отметили, что вероятные меры правительства Китая по укреплению экономики могут включать в себя «ослабление ограничений на покупку жилья и требований к первоначальному взносу по ипотеке, расширение финансирования инфраструктуры и, возможно, фискальную поддержку потребления».

Материалы по теме:
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023

К введению мер государственной поддержки призывает и Нин Цзиже, бывший глава статистического бюро Китая. Он отметил, что «лучше ввести их раньше, чем позже».

На прошлой неделе Народный банк Китая (Центробанк) понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) впервые с августа 2022 года. Эксперты ожидают, что политика стимулирования экономики будет обнародована правительством Китая после очередного заседания политбюро Коммунистической партии в июле.

Ранее аналитики Goldman Sachs понизили прогноз роста экономики Китая в 2023 году — с 6 до 5,4 процента. По их мнению, «ни одно восстановление экономики не угасло так быстро, как в Китае». Причиной ухудшения показателей специалисты также назвали спад на рынке недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    В МИД России назвали Украину международной террористической ячейкой
    Стало известно о долгах Анастасии Заворотнюк
    Бразилия не поддержала «мирную формулу» Зеленского
    Российский капитан высказался об изменении численности ЧВК «Вагнер»
    Дачникам напомнили о возможности сэкономить на коммунальных платежах
    В США указали на признание НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией
    Прогноз экономического роста Китая понизили на фоне проблем на рынке жилья
    Министры ЕС не смогли согласовать выделение многомиллионной помощи Киеву
    В российском городе массово отравились приехавшие на соревнования школьники
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.