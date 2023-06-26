Российский капитан высказался об изменении численности ЧВК «Вагнер»

Капитан Дандыкин: численность ЧВК «Вагнер» уже сократилась

Численность ЧВК «Вагнер» уже значительно сократилась: многие из тех, кто получил амнистию, ушли. Новые потенциальные члены из числа заключенных смогут заключать контракты непосредственно с Министерством обороны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Заключенные могут заключить контракты с Минобороны. Минобороны — это государственная организация, которая должна этим заниматься. Думаю, такой был сделан вывод из того, что произошло. Численность ЧВК уже и так сократилась. Многие из тех, кто получил амнистию, уже ушли», — сказал Дандыкин.

Частные военные компании, как заметил капитан, существуют во всем мире. Он допустил, что имеет смысл подвести законодательную базу под их деятельность и в России с тем, чтобы они могли работать в правовом русле.

«По добровольческим организациям законы принимали, а по ЧВК нет. Чтобы не получалось того, что мы наблюдали, нужно определиться со статусом ЧВК, ведь сейчас они не несут никаких обязательств перед Минобороны и фактически находятся вне правового поля», — считает Дандыкин.

Он объяснил, что такие компании необходимы государству для того, чтобы выполнять задачи, отстаивать его интересы в разных точках.

Ранее сообщалось, что Госдума лишила частные военные компании (ЧВК) возможности вербовать заключенных. Теперь осужденные смогут заключать контракты только с Минобороны России.