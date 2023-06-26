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13:17, 26 июня 2023Россия

Госдума лишила ЧВК возможности вербовать заключенных

Депутат Крашенинников: Госдума лишила ЧВК возможности вербовать заключенных

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Госдума лишила частные военные компании (ЧВК) возможности вербовать заключенных. Это следует из заявления председателя комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что отныне осужденные смогут заключать контракты только с Минобороны России.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — сказал депутат.

Каким образом заключенные попадали в ЧВК до этого, Крашенинников уточнять не стал.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» допустил, что ЧВК «Вагнер» после мятежа продолжит воевать на Украине.

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    Анна Щербакова
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