Депутат Крашенинников: Госдума лишила ЧВК возможности вербовать заключенных

Госдума лишила частные военные компании (ЧВК) возможности вербовать заключенных. Это следует из заявления председателя комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что отныне осужденные смогут заключать контракты только с Минобороны России.

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана», — сказал депутат.

Каким образом заключенные попадали в ЧВК до этого, Крашенинников уточнять не стал.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» допустил, что ЧВК «Вагнер» после мятежа продолжит воевать на Украине.