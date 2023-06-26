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10:56, 26 июня 2023Россия

В Госдуме высказались об участии ЧВК «Вагнер» в СВО после мятежа

Депутат Чепа допустил, что ЧВК «Вагнер» продолжит участвовать в СВО после мятежа

Фото: РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» продолжит воевать на Украине, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я абсолютно уверен, что ЧВК "Вагнер" продолжит воевать на Украине и будет выполнять возложенные на нее обязанности. В каком виде это будет — закон примем сейчас о частных военных компаниях или конкретно о ЧВК "Вагнер"», — предположил депутат.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

Вечером 24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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    Варвара Кошечкина
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