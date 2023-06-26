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19:02, 26 июня 2023Путешествия

Россиянин жестоко избил парковщика на Бали и был задержан полицией

Полиция Бали задержала россиянина за нападение на парковщика у пляжа Келингкинг

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полиция Бали задержала россиянина за то, что тот напал на парковщика у пляжа Келингкинг и жестоко его избил. Об этом сообщает портал Detik Bali.

Уточняется, что 25-летний гражданин России Максим Стерник остановился и припарковал свой мотоцикл в неположенном месте рядом с популярным туристическим пляжем в субботу, 24 июня. Парковщик Команг Арияди (Komang Ariyadi) подвинул байк, что вызвало гнев туриста. В результате, как сообщает местное издание, россиянин избил местного жителя «до крови».

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«Получив сообщение от полиции Нуса-Пениды (остров, входящий в состав округа Клунгкунг провинции Бали, — прим. «Ленты.ру») об избиении парковщика на пляже Келингкинг, группа уголовного розыска немедленно начала преследование», — сказал начальник местной полиции Ида Багус Путра Сумерта (Ida Bagus Putra Sumerta).

Россиянина задержали утром в воскресенье, 25 июня. Известно, что он находился на Нуса-Пенида с 23 июня прошлого года.

Ранее сообщалось, что приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. Уточняется, что сейчас электронные инструкции доступны на трех языках.

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    Марина Черняк
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