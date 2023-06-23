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11:05, 23 июня 2023Путешествия

Туристам на Бали расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов

В аэропорту Бали разместили QR-коды с правилами поведения для туристов

Фото: Cassie Gallegos / Unsplash

Приехавшим на Бали туристам расскажут о правилах поведения с помощью QR-кодов, которые разместили на специальных стойках в аэропорту. Об этом пишет Suara Denpasar.

Как сообщает издание, раньше свод правил «Что можно и что нельзя» (Do and Don't) был оформлен в виде брошюр, которые вкладывали в паспорта туристов. Теперь же путешественники смогут воспользоваться его цифровой версией. «На каждой стойке в аэропорту есть QR-код "Что можно и что нельзя". Каждый турист, въезжающий на Бали, должен его отсканировать», — пояснил глава иммиграционного офиса международного аэропорта имени Нгураха Рая Сугито.

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Уточняется, что сейчас электронные инструкции доступны на трех языках. «Мы сделали QR-коды на английском, китайском и хинди, исходя из количества туристов из этих стран. Английский — это международный язык, который используют многие иностранные туристы», — пояснил глава иммиграционного отдела Балийского офиса министерства юстиции и прав человека Бэррон Иксан.

Ранее сообщалось, что жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.

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    Марина Черняк
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