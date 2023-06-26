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14:04, 26 июня 2023Интернет и СМИ

Известный украинский блогер переехал в Польшу и пожаловался на стоимость жилья

Блогер Данкар переехал из Киева в Варшаву и пожаловался на дорогую квартиру с клопами

Кадр: Данкар / YouTube

Украинский блогер Богдан Кирса, известный как Данкар, переехал из Киева в Польшу и пожаловался на высокую стоимость арендованной им квартиры. В видео на YouTube-канале он отметил, что изначально хотел переехать в Стамбул, однако, уже будучи в пути, передумал и решил жить в Варшаве.

В столице Польши молодой человек арендовал квартиру. «По цене вообще *** [кошмар] (...) Это самая дорогая квартира, которую я снимаю в своей жизни, и знаете что? Тут клопы были», — поделился Кирса. Он добавил, что дважды провел дезинсекцию в квартире: клопы исчезли только после второго раза.

На YouTube-канал под названием «Данкар» подписано 7,9 миллиона пользователей. Блогер публикует преимущественно развлекательные видео, посвященные видеоиграм.

Ранее один из самых популярных в мире блогеров PewDiePie (настоящее имя — Феликс Чельберг), переехавший в Японию, назвал недостаток страны. Он признался, что в Стране восходящего солнца ему не нравится обилие различных правил.

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    Олег Давыдов
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