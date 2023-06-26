В Европе заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России

FT: главы МИД стран ЕС заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы

Ряд министров иностранных дел государств Евросоюза (ЕС) после мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина на прошлых выходных заявил, что дестабилизация России не в интересах Европы. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, некоторые главы МИД на переговорах в Люксембурге в понедельник, 26 июня, заявили о нежелании дестабилизации ситуации в России.

Кроме того, автор уточнил: бывшие и нынешние американские политики указали на то, что Вашингтон направлял России дипломатические послания. В них якобы довалось понять, что американская сторона не причастна к событиям вокруг ЧВК. США также уведомили Москву, что считают произошедшее внутренним делом РФ. Отмечается, что политики в США призывали Россию не применять ядерное оружие и не идти на эскалацию.

23 июня Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей ЧВК и пригрозил «разобраться с Минобороны». Позже он согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории и вернуть их в полевые лагеря.