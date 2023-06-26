В проекте о долгосрочных сбережениях убрали одну возможность забрать вклад

Госдума исключила из проекта о долгосрочных сбережениях одну возможность забрать вклад

В новой версии законопроекта о долгосрочных сбережениях, который продолжают готовить российские власти, обновлен список возможностей для досрочного снятия вклада без потери накопленных процентов и льгот. Варианты документа сравнил РБК.

Комитет Госдумы по финансовому рынку убрал из перечня получение ребенком высшего образования, в текущей редакции такие расходы не дают оснований для сохранения дохода от вклада. Теперь в него входят только оплата дорогостоящего лечения участника программы (перечень видов такого лечения утверждается правительством) и потеря кормильца участника. Второе чтение законопроекта, которое, как правило, является ключевым, запланировано на вторник, 27 июня.

В пресс-службе Минфина объяснили, что забирать долгосрочные сбережения без потерь можно в критических случаях, которые возникли вне зависимости от воли гражданина, а получение высшего образования ребенком к ним не относится. Впрочем, указали в ведомстве, использовать накопления для образования никто не мешает, но с учетом заложенных в программу сроков.

До этого дискуссионность пункта признавал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, споры возникают даже в вопросе дорогостоящего лечения, потому что необходимо пояснить, что считается таковым.

Программа долгосрочных сбережений подразумевает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) сроком минимум на 15 лет, после чего участник программы начинает получать периодические выплаты. При этом мужчины могут рассчитывать на них с 60 лет, а женщины — с 55 лет. Предполагается, что гражданам она обеспечит стабильный доход выше того, что представляют банковские продукты, а государству даст средства для долгосрочных инвестиций.

Для повышения интереса к программе государство намерено в первые три года софинансировать вклады на сумму до 36 тысяч рублей в год. В новой версии документа продолжительность софинансирования сохранилась, но теперь правительство получает право продлевать выплаты. Представители НПФ в ходе обсуждения предлагали срок до десяти лет.

Еще одним изменением стала возможность гибкого договора с НПФ, который включал бы в себя индивидуальные пункты, отступающие от общих правил. В Минфине отмечают, что различные варианты выплат по программе поднимут интерес к новой форме вложений у граждан. А чтобы у фондов был интерес получать большую доходность для клиентов, измененный вариант законопроекта предусматривает снижение доходности для них с 2027 года.