В МВФ объяснили поиск альтернативы доллару в мире

Представитель РФ в МВФ Можин: США сами создали ситуацию для поиска альтернативы доллару

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что США сами создали ситуацию, когда мир вынужден начать поиск альтернативы доллару. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», — сказал он.

По словам Можина, страны все больше стали использовать другие национальные валюты, в первую очередь речь идет о китайском юане. По его словам, Бразилия, Иран и Саудовская Аравия уже ведут внешнюю торговлю в этой валюте как с КНР, так и с другими странами.

Можин сообщил об обеспокоенности граждан Соединенных Штатов судьбой доллара на фоне стремительного начала по отказу от американской валюты многими странами. Он подчеркнул, что это небыстрый процесс, но он уже начался.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон наблюдает стремления России и КНР создать альтернативу доллару для использования в расчетах. По ее мнению, странам будет сложно это осуществить. Она подчеркнула, что желает видеть американскую валюту в роли мировой резервной валюты.

