Экономист спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Экономист Верников: в ближайший месяц курс доллара не превысит отметку в 90 рублей

Финансовый эксперт Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время курс доллара не превысит отметку в 90 рублей. По его словам, у российских властей имеется большое количество рычагов для того, чтобы он оставался ниже 85 рублей, сообщает РИА Новости.

«Курс доллара и юаня зависит от действий денежных властей. У них достаточно рычагов для того, чтобы опять опустить доллар под отметку 85. Думаю, в ближайшие дни они займут выжидательную позицию», — заявил он, отметив, что после этого последуют действия по стабилизации курса доллара.

При этом экономист назвал маловероятным закрепление валюты на уровне 90 рублей. Верников добавил, что в том случае, если власти не станут принимать какие-либо меры, в ближайший месяц курс доллара будет находиться на уровне 87 рублей.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что российская валюта продолжит слабеть по отношению к доллару и евро вплоть до июля. Он считает, что поддержать рубль поможет приближающийся пик налогового периода 28 июня.