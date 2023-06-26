Возможность роста курса доллара до 100 рублей оценили

Аналитик Антонов: рубль продолжит слабеть до июля, доллар может достичь 90 рублей

Российская валюта продолжит слабеть по отношению к доллару и евро вплоть до июля, прогнозирует финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. При этом в летний период валюты вряд ли превысят планку в 100 рублей, заявил он в разговоре с «Известиями».

На этой неделе доллар может достичь уровня в 90 рублей, а евро — 95-96 рублей. Поддержать российскую валюту поможет приближающийся пик налогового периода 28 июня, считает Антонов.

Однако в последнее время этот фактор стал оказывать на рубль не такое сильное влияние, отмечали ранее другие эксперты. По оценке экономиста Николая Корженевского, в ближайшее время волатильность на рынке будет повышенной, и любая появляющаяся в интернете информация будет провоцировать дополнительные колебания рубля.

Курсы доллара и евро взлетели в субботу, 24 июня, — некоторые российские банки подняли курсы обмена до 90 и 100 рублей соответственно. Это произошло на фоне объявления главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о начале вооруженного мятежа в России.

Руководитель организации обвинил российскую армию в ударе по своим частям и пригрозил «разобраться с Минобороны». 24 июня бойцы подразделений ЧВК прибыли в Ростов-на-Дону, а затем отправились в сторону Москвы. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством. В течение дня с главой ЧВК вел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого Пригожин согласился отвести свои части от городов.

На момент написания материала доллар торговался на Мосбирже на уровне 84,39 рубля, а евро — 92,02 рубля. За первые полгода американская валюта подорожала к рублю почти на 20 процентов, евро укрепился на 26 процентов, а юань прибавил к российской валюте 19 процентов.