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14:17, 26 июня 2023Экономика

Описано будущее курса рубля

«Ъ»: давление на рубль будет сохраняться долго после скачка курса на фоне мятежа ЧВК

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После резкого скачка курсов валют на фоне объявления о вооруженном мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» давление на российскую валюту будет сохраняться еще долго, считают эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM».

В настоящее время все риски сконцентрированы в сторону ослабления рубля, отметил экономист Николай Корженевский. По его словам, в ближайшее время волатильность на рынке будет повышенной, и любая появляющаяся информация будет провоцировать дополнительные колебания.

На этой неделе рубль не вернется к средним уровням прошлой недели, уверен главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Он объясняет, что дополнительное давление на курс оказывает сезонный фактор — предыдущая неделя была предналоговой, когда экспортеры продавали валютную выручку, что поддерживало рубль.

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В вопросе доверия к российской валюте эксперт советует россиянам следить за интенсивностью оттока средств на депозиты в странах, которые показывают статистику притоков денег из России. По его словам, в 2023 году курс доллара вряд ли будет стабильно ниже отметки в 90 рублей.

24 июня несколько местных банков резко подняли курсы обмена валют: евро продавался по 100 рублей, а доллар — по 90. В начале торгов в понедельник, 26 июня, курс американской валюты на Мосбирже составлял 86,77 рубля, европейской — 94,8 рубля. На момент написания материала доллар составлял 84,2 рубля, евро — 91,8.

Курс доллара от TradingView

Вечером 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российскую армию в ударе по своим частям и пригрозил «разобраться с Минобороны». После этого в отношении Пригожина было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ об организации мятежа. 24 июня бойцы подразделений ЧВК прибыли в Ростов-на-Дону, а затем отправились в сторону Москвы. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством. В течение дня с главой ЧВК вел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого Пригожин согласился отвести свои части от городов.

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    Мария Грушко
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