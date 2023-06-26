В России заявили о превращении доллара в оружие

Представитель России в МВФ Можин: фрагментация мировой экономики неизбежна и необратима

Использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики неизбежной и необратимой. Об этом в интервью РИА Новости заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

По словам Можина, Запад в руководстве МВФ пытается обходить данную проблему. При этом руководство международной организации «не может не учитывать давление, которое на него оказывают западные участники».

В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики специалист оказал на последствия антироссийских санкций. Они привели к временному исчезновению в стране отдельных категорий товаров из-за ограничений.

«Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики», — отметил Можин.

Он добавил, что политика сдерживания в отношении Москвы является «по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию».

Ранее представители Международного валютного фонда заявили, что недавние банкротства крупных американских банков могут стать началом более существенных проблем финансовой стабильности.

Как отметили специалисты, крахи крупных банков в Штатах оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия. Однако это может быть «прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности».