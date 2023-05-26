МВФ заявил о последствиях недавних крахов банков в США

МВФ: крах банков в США приведет к серьезным системным проблемам финансовой стабильности

Недавние банкротства крупных американских банков могут стать началом более существенных проблем финансовой стабильности. Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что крахи крупных банков в США на сегодняшний день оказали лишь умеренный эффект на кредитные условия. Однако это может быть «прелюдией к более серьезным и укорененным системным проблемам финансовой стабильности».

По данным фонда, сохранение Федеральной резервной системой США высоких процентных ставок приведет к серьезным осложнениям в банковской системе и небанковских организациях страны.

В МВФ подчеркнули, что ужесточение финансовых условий может спровоцировать рост банкротств. Также это может привести к ухудшению качества кредитных портфелей и усилению стрессовых ситуаций у организаций с высоким уровнем долговой нагрузки.

По данным МВФ, чем дольше процентные ставки остаются высокими, тем выше вероятность возникновения кризисов.

Ранее глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что руководство обанкротившихся этой весной американских банков должно понести ответственность за свои действия, которые привели к финансовому кризису. Он привел в пример First Republic Bank, который предлагал не обеспеченные государством ипотечные кредиты по фиксированным ставкам, иногда на десять лет. Сам миллиардер оценил такое предложение как безумное.