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15:04, 7 мая 2023Экономика

Баффет призвал наказать руководство обанкротившихся американских банков

Миллиардер Баффет призвал привлечь к ответственности глав обанкротившихся в США банков
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Scott Morgan / Reuters

Руководство обанкротившихся этой весной американских банков должно понести ответственность за свои действия, которые привели к финансовому кризису. Об этом во время выступления на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway заявил глава компании миллиардер Уоррен Баффет, пишет Bloomberg.

Баффет привел в пример First Republic Bank, который предлагал не обеспеченные государством ипотечные кредиты по фиксированным ставкам, иногда на десять лет. Сам миллиардер оценил такое предложение как безумное.

По его мнению, в некоторых случаях ошибки можно было легко заметить, но мешало этому в том числе регулирование банковского сектора. Речь идет о перекошенных стимулах и плохом информировании общественности. Последний фактор повлиял на возникшую панику, которая породила дополнительные сложности. Баффет считает, что тех людей, которые стали причиной кризиса, необходимо штрафовать.

First Republic Bank удалось спасти с помощью продажи финансовому конгломерату JPMorgan Chase. Перед этим департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) закрыл банк, но после сделка о приобретении была одобрена Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).

Ранее стало известно, что следующим проблемным банком в США оказался калифорнийский PacWest Bancorp. Поводом для этого стали появившиеся в СМИ сообщения о возможной продаже банка. Тем не менее на данный момент Федеральная резервная система (ФРС) США оценивает национальную банковскую систему как устойчивую.

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Платон Щукин
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