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14:21, 4 мая 2023Экономика

В США появился еще один проблемный банк

Акции американского банка PacWest Bancorp обвалились на 60% после сообщения о его продаже

Фото: Michael Vi / Shutterstock / Fotodom

Акции калифорнийского банка PacWest Bancorp упали почти на 60 процентов к концу торгового дня 3 мая, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Обвал стоимости акций произошел после того, как в СМИ появились сообщения о возможной продаже банка.

В нижней точке котировки достигали отметки в 2,57 доллара за бумагу. В ходе торгов 4 мая стоимость акций на время скорректировалась до 3,9-4 долларов за штуку, однако на момент написания материала котировки вновь упали ниже 3,5 доллара за акцию.

Проблемы еще у одного регионального банка начались в марте, когда клиенты PacWest массово стали забирать средства со вкладов. В конце апреля организация заявила, что ситуация стабилизировалась, тем не менее источники Bloomberg сообщали, что банк рассматривает вариант продажи бизнеса для высвобождения капитала. Информация подкрепила опасения инвесторов, как и новости о закрытии двух других калифорнийских банков — Silicon Valley Bank (SVB) и First Republic Bank (FRB).

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Эксперты уже предупреждали, что вслед за SVB и FRB могут обанкротиться и другие региональные банки США. По словам вице-президента Lehman Brothers Лоуренса Макдональда, если американские власти не решат проблему оттока вкладов в размере более 250 тысяч долларов, закрыться могут еще 50 американских банков. Региональные банки потеряют «сотни миллиардов долларов», эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.

В то же время Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает следить за ситуацией в банковском секторе и на данный момент оценивает банковскую систему как устойчивую.

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Мария Грушко
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