Американский финансист спрогнозировал банкротство еще 50 банкам в США

Макдональд: еще 50 американских банков могут обанкротиться, пока власти решают проблему

Еще 50 американских банков могут обанкротиться, пока власти США решат структурную проблему. Такой прогноз РИА Новости дал бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание (оттока вкладов со счетов банков — прим. «Ленты.ру»), значительно превышающее депозиты в 250 тысяч долларов», — уточнил он.

В 2008 году произошло банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers. Это событие принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса. По мнению Макдональда, текущие проблемы в банковской системе США имеют сходство с крахом знаменитой финансовой организации.

Эксперт прогнозирует «сотни миллиардов долларов», которые потеряют региональные банки в США. Однако, по мнению Макдональда, эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации. Американским властям придется увеличить гарантии по депозитам по сравнению с существующими, подытожил эксперт.

22 марта Макдональд заявил, что риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП. По его мнению, сокращения рабочих мест в стране, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами.

15 марта главный экономист Moody's Analytics Марк Занди оценил последствия недавнего банковского краха для американской экономики. Он заявил, что Федеральная резервная система США вряд ли повысит процентные ставки на своем следующем заседании 22 марта из-за полной неопределенности после недавних банкротств банков. По его словам, последние данные по индексу потребительских цен 14 марта показали, что инфляция вновь выросла в феврале, но соответствовала ожиданиям.