Глава ФРС назвал банковскую систему США устойчивой на фоне падения FRB

Глава ФРС Пауэлл назвал банковскую систему США устойчивой на фоне падения FRB

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал банковскую систему страны устойчивой на фоне падения американского банка First Republic Bank (FRB), трансляция пресс-конференции велась на сайте ФРС.

По словам Пауэлла, монетарный регулятор продолжит мониторинг условий в банковском секторе, поскольку намерен не допустить впредь краха банков Соединенных Штатов.

Глава ФРС выразил приверженность тому, чтобы извлечь правильные уроки из падения FRB и работать над тем, чтобы предотвратить подобные события.

Ранее Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики.

