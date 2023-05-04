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05:32, 4 мая 2023Экономика

Глава ФРС назвал банковскую систему США устойчивой на фоне падения FRB

Глава ФРС Пауэлл назвал банковскую систему США устойчивой на фоне падения FRB
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл . Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал банковскую систему страны устойчивой на фоне падения американского банка First Republic Bank (FRB), трансляция пресс-конференции велась на сайте ФРС.

По словам Пауэлла, монетарный регулятор продолжит мониторинг условий в банковском секторе, поскольку намерен не допустить впредь краха банков Соединенных Штатов.

Глава ФРС выразил приверженность тому, чтобы извлечь правильные уроки из падения FRB и работать над тем, чтобы предотвратить подобные события.

Ранее Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики.

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Марина Совина
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