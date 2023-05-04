Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:01, 4 мая 2023Экономика

Глава ФРС допустил рецессию в США

Глава ФРС Пауэлл допустил рецессию в США и выразил надежду на ее мягкий характер
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией. Об этом пишет Forbes.

Он выразил надежду на мягкий характер сокращения американской экономики. «Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией», — допустил он, отвечая на вопрос о вероятности риска рецессии в государстве.

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года. Ставка была увеличена до уровня 5-5,25 процента годовых.

Ранее экономист Павел Самиев заявил, что США являются крупнейшей мировой экономикой, потому рецессия в этой стране окажется губительной для сырьевых, фондовых и финансовых рынков, а также неизбежно негативно отразится на других отраслях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области
Глава ФРС допустил рецессию в США
В Минэкономразвития заявили о замедлении спада ВВП России
Опубликованы кадры прилета снаряда ЧВК «Вагнер» по позиции ВСУ в Артемовске
В России обвинили Зеленского в санкционировании атаки на Кремль
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 пунктов
55-летняя Памела Андерсон показала лицо без макияжа на новых фото в бикини
Россия предупредила Киев и Запад о печальных последствиях контрнаступления ВСУ
Командир «Ахмата» оценил ситуацию на кременском направлении в ЛНР
В России подготовили раритетную бронетехнику к парадам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.