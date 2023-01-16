Описаны последствия рецессии в США для мира

Аналитик Самиев заявил, что рецессия в США может привести к глобальному кризису

США являются крупнейшей мировой экономикой, потому рецессия в этой стране окажется губительной для сырьевых, фондовых и финансовых рынков, а также неизбежно негативно отразится на других отраслях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Вопрос, конечно, в том, насколько серьезной окажется рецессия. Падение экономики, например, может наблюдаться в двух кварталах, но оказаться неглубоким и с быстрым восстановлением. Тогда влияние на мировые рынки хоть и произойдет, но будет некритичным. Так что все зависит от глубины рецессии и темпов восстановления. Именно с этим окажется связано поведение инвесторов, поиск защитных активов», — считает аналитик.

Он объяснил, что влияние США на рынки других государств обусловлено тем, что страна является крупнейшей экономикой, она сильно интегрирована в мировые процессы и взаимодействует практически со всеми.

Влияние идет прежде всего на товарные рынки. Америка закупает сырье, энергоресурсы, металлы, все, что угодно. И наоборот — поставки из США играют огромную роль, поскольку страна является одновременно и крупным экспортером, и импортером. Снижение показателей в любом направлении скажется на спросе и предложении Павел Самиев аналитик

Самиев обратил внимание на то, что США также обладают большой властью на финансовых рынках, рынках капитала, а доллар является ключевой резервной валютой в мире.

Американские экономисты оценивают вероятность рецессии в США в 61 процент в 2023 году, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственное исследование, в котором принял участие 71 специалист.

Отмечается, что, несмотря на снижение инфляции в Соединенных Штатах, рост процентных ставок спровоцирует спад в экономике.