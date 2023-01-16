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05:19, 16 января 2023Экономика

В США оценили вероятность рецессии в 2023 году

WSJ: американские экономисты оценивают вероятность рецессии в США в 61% в 2023 году

Фото: Pixabay

Американские экономисты оценивают вероятность рецессии в США в 61 процент в 2023 году, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственное исследование, в котором принял участие 71 специалист.

Отмечается, что несмотря на снижение инфляции в Соединенных Штатах, рост процентных ставок спровоцирует спад в экономике.

Эксперты полагают, что у Федеральной резервной системы (ФРС) США не получится провести политику «мягкой посадки» — замедлить инфляцию без значительного сокращения рабочих мест, чтобы не провоцировать рецессию.

Экономисты Deutsche Bank Бретт Райан и Мэтью Луццетти считают, что жесткая политика регулятора сохранится, что приведет к росту безработицы, а на нормализацию ситуации требуется время.

Специалисты предполагают, что в первом квартале 2023 года рост ВВП в США составит 0,1 процент в годовом выражении, в дальнейшем роста не предвидится до четвертого квартала, когда показатель увеличится на 0,6 процента.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в текущем году Соединенные Штаты сумеют избежать рецессии, появляется все больше поводов для улучшения оценки крупнейшей экономики мира.

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Марина Совина
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